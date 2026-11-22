На двухминутной записи игрок управляет скоростным катером, проплывает под мостом и заходит в узкий канал, чтобы забрать посылку. Рядом с игровым процессом показаны участник испытаний, панель расшифровки сигналов мозга в реальном времени и виртуальный контроллер. Его кнопки подсвечиваются при регистрации команд.