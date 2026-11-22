Участник клинических испытаний Neuralink сыграл в GTA VI, управляя персонажем с помощью мозгового импланта вместо геймпада. Компания опубликовала видео с демонстрацией технологии в соцсети X.
На двухминутной записи игрок управляет скоростным катером, проплывает под мостом и заходит в узкий канал, чтобы забрать посылку. Рядом с игровым процессом показаны участник испытаний, панель расшифровки сигналов мозга в реальном времени и виртуальный контроллер. Его кнопки подсвечиваются при регистрации команд.
Как отмечает Interesting Engineering, для управления игрой используется интерфейс «мозг — компьютер» (BCI), который преобразует нейронные сигналы в цифровые команды. Система Telepathy считывает активность областей мозга, отвечающих за движения рук. Благодаря этому человек может управлять устройствами, представляя, как совершает определенные движения.
Neuralink не раскрыла личность участника испытаний и не уточнила, на какой консоли он играл. Компания разрабатывает технологию прежде всего для людей с параличом, чтобы они могли самостоятельно пользоваться компьютерами и другими устройствами.
Ранее Neuralink уже демонстрировала возможности импланта в видеоиграх. В 2024 году первый участник испытаний Ноланд Арбо, парализованный ниже плеч, смог сыграть в Civilization VI и Mario Kart. Он также научился управлять компьютерным курсором с помощью сигналов мозга.
Импланты Neuralink пока остаются экспериментальными и не получили одобрения американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).