Кроме того, с молотка ушло рукописное письмо 71-летнего землевладельца из Уругвая Рамона Гомеса. Пассажир первого класса, погибший при крушении, написал его по-испански своему брату Адольфо, подробно рассказав о жизни на лайнере. Гомес сел на корабль во французском Шербуре. Вероятно, он собирался отправить письмо во время остановки в Куинстауне, но не успел, и бумага осталась в кармане его пальто. Предмет продали за 85 тыс. долларов (около 7 млн рублей).