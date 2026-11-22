Карманные часы Мэри Мэнгэн, которая погибла при крушении «Титаника», продали на аукционе за 260 тыс. долларов (более 21 млн рублей). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные британского аукционного дома Henry Aldridge & Son.
32-летняя Мэнгэн возвращалась в США после поездки к родным в Ирландию. Она купила билет третьего класса и села на «Титаник» в порту Куинстаун (современный Ков). Позже ее тело подняло из воды судно «Маккей-Беннетт».
Кроме того, с молотка ушло рукописное письмо 71-летнего землевладельца из Уругвая Рамона Гомеса. Пассажир первого класса, погибший при крушении, написал его по-испански своему брату Адольфо, подробно рассказав о жизни на лайнере. Гомес сел на корабль во французском Шербуре. Вероятно, он собирался отправить письмо во время остановки в Куинстауне, но не успел, и бумага осталась в кармане его пальто. Предмет продали за 85 тыс. долларов (около 7 млн рублей).
Молитвенник пассажирок второго класса Элизабет Браун и ее дочери Эдит ушел на торгах за 38 тыс. долларов (около 3 млн рублей). Женщинам удалось спастись — их подобрал пароход «Карпатия», а вот муж и отец семейства Томас Браун погиб при крушении.
«Титаник», который называли самым роскошным океанским лайнером в мире и «практически непотопляемым», столкнулся с айсбергом в своем первом рейсе из Англии в Нью-Йорк. Он затонул в течение нескольких часов 15 апреля 1912 года. Погибли около 1500 из 2200 пассажиров и членов экипажа.