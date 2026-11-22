В Англии доберман по кличке Сарайя помог обнаружить у пятимесячного ребенка редкое врожденное заболевание сердца. Собака начала скулить, лаять и отказывалась отходить от малыша. Об этом сообщает People.
Хозяйка собаки Ким Рейнольдс рассказала, что Сарайя всегда любила находиться рядом с ее сыном Александром. Однако однажды поведение животного изменилось: доберман стал проявлять необычное беспокойство и постоянно находился возле ребенка.
«Она всегда была немного навязчивой, но ничего подобного тому, что происходило в тот день, раньше не было. Она явно почувствовала что-то раньше меня», — рассказала Рейнольдс.
Вскоре Александр проснулся после дневного сна и начал безутешно плакать. Мать отвезла его в больницу, где врачи обнаружили, что частота сердечных сокращений мальчика достигала 280 ударов в минуту — примерно вдвое больше нормы для его возраста.
Чтобы нормализовать сердечный ритм, медики применили охлаждение ледяной водой, а затем трижды вводили ребенку лекарство внутривенно.
У Александра диагностировали синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта — редкое врожденное нарушение проводящей системы сердца, при котором между предсердиями и желудочками существует дополнительный путь проведения электрических импульсов. Заболевание может вызывать приступы учащенного сердцебиения, затрудненное дыхание, головокружение и другие симптомы.
«Если бы я просто решила, что он капризничает, положила его в кроватку и ушла, мне даже страшно представить, что могло бы произойти», — призналась мать ребенка.
Сейчас Александру семь месяцев. Он чувствует себя значительно лучше и уже начал ползать. Сарайя продолжает следить за малышом. Недавно собака вновь отказалась отходить от него, после чего Рейнольдс обратилась к врачу. На этот раз у ребенка обнаружили тонзиллит — воспаление миндалин.