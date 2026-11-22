«Рождество всегда было для меня волшебным временем, поэтому для меня невероятно важно, что Барби снова отмечает этот праздник вместе со мной. Увидеть, как этот праздничный образ переосмыслили в виде куклы Барби — будто все вернулось к истокам. Надеюсь, в этом году она принесет всем много радости, гламура и праздничного настроения!» — прокомментировала Кэри.

