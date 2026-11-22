Компания Mattel выпустила новую куклу Барби — в рождественском образе Мэрайи Кэри с обложки ее альбома Merry Christmas 1994 года. Это уже вторая праздничная модель, посвященная певице: первая поступила в продажу в ноябре 2023 года.
«Рождество всегда было для меня волшебным временем, поэтому для меня невероятно важно, что Барби снова отмечает этот праздник вместе со мной. Увидеть, как этот праздничный образ переосмыслили в виде куклы Барби — будто все вернулось к истокам. Надеюсь, в этом году она принесет всем много радости, гламура и праздничного настроения!» — прокомментировала Кэри.
Мэрайя Кэри стала главным символом зимних праздников благодаря своей песне «All I Want for Christmas Is You» (1994). В декабре 2024 года она первой среди рождественских треков набрала два миллиарда прослушиваний на Spotify.
В октябре Mattel представила куклу Барби в образе певицы Селин Дион на церемонии вручения премии «Оскар» в 1998 году. Тогда артистка исполнила со сцены саундтрек у фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона.