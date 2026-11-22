56-летний спортсмен совершил заплыв за три дня, проведя в воде в общей сложности шесть с половиной часов. Он стартовал у полуострова Мусандам и завершил маршрут, обогнув мыс Ормуз. Пью был одет только в плавки, очки и шапочку с логотипом ООН. Предположительно, он стал первым человеком, совершившим заплыв на длинную дистанцию в Ормузском проливе с начала войны.