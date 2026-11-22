Британский пловец Льюис Пью преодолел около 15 километров по Ормузскому проливу, где продолжаются атаки на нефтяные танкеры. Таким образом он решил привлечь внимание к последствиям войны с Ираном для окружающей среды. Об этом сообщает Associated Press.
56-летний спортсмен совершил заплыв за три дня, проведя в воде в общей сложности шесть с половиной часов. Он стартовал у полуострова Мусандам и завершил маршрут, обогнув мыс Ормуз. Пью был одет только в плавки, очки и шапочку с логотипом ООН. Предположительно, он стал первым человеком, совершившим заплыв на длинную дистанцию в Ормузском проливе с начала войны.
По словам пловца, уже через несколько минут после начала заплыва он услышал два мощных взрыва. Примерно в четырех километрах от него под удар попал нефтяной танкер, после чего в небе появились истребители. Спортсмену пришлось прервать заплыв.
На второй день Пью оказался рядом с атакованным газовозом. Он рассказал, что видел огромные огненные шары, поднимавшиеся в небо, а вода вокруг судна горела.
«Я никогда не забуду, как мы проходили мимо этого газовоза. Запах химикатов, а затем пламя — буквально огненные шары, взмывавшие в небо. Вокруг судна горела сама вода», — вспоминает спортсмен.
Пью опасается, что утечки нефти из десятков поврежденных танкеров нанесут серьезный ущерб местной экосистеме. Загрязнение угрожает дельфинам, морским черепахам, коралловым рифам и мангровым лесам. По словам пловца, на восстановление природы региона могут уйти десятилетия.
«Большинство людей, когда думают об Ормузском проливе, представляют себе судоходный маршрут. Но это еще и одно из самых красивых мест, где мне доводилось бывать», — отметил он.
Льюис Пью известен экологическими заплывами в экстремальных условиях. Ранее он плавал на Северном полюсе и в Антарктиде, а в 2023 году преодолел 507 километров по реке Гудзон, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты водоемов. По данным фонда Пью, благодаря его экологическим акциям удалось добиться заключения соглашений о защите более 3,5 млн квадратных километров морских территорий.
«Мое послание очень простое. Мы должны остановить войну. Мы должны открыть пролив и очистить его от загрязнения», — заключил Пью.