21 ноября на сцене Live Арена «Яндекс Музыка» объявила главных артистов 2026 года на премии «Распаковка». Победителя в номинации «Трек года на стримингах» определили по количеству прослушиваний на четырех сервисах — «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «Кион Музыка». Им стал трек Zivert и Icegergert «Банк».
Впервые премия охватила сразу три направления — стриминг, радио и концертную сцену. У «Распаковки-2026» нет жюри и экспертного голосования — итоги премии отражают выбор слушателей. В зависимости от номинации награды получают исполнители, чьи композиции чаще всего включали на стримингах или ставили в радиоэфир, а также те, на чьи концерты купили больше всего билетов.
Награду в номинации «Радиохит года» получил Мот с синглом «одинок.Net». В 2026 году этот трек чаще других звучал в эфире российских радиостанций, по данным технического партнера admonitor. В номинации «Концертный тур года» победила группа «Руки Вверх!».
«Артистом года» стал Icegergert. 2026-й оказался особенно продуктивным для рэпера: он выпустил альбомы «Глаз Бога» и «Amen», сольные синглы «Евродэнс.ru», «Анубис» и «Навар», а также громкие коллаборации «Возле дома твоего» с Бастой, Макси Грин и Onative, «Корпорация» с Элджеем, «Шабаш» с Лолитой, «Ненависть» с Федуком и «Караты» с Yanix. В октябре Icegergert. записал заглавный саундтрек к сериалу «Тайный город». За год его музыка объединила более 21 млн подписчиков.
«Артисткой года» признали Zivert. В марте певица стала самой популярной артисткой в России — она на неделю заняла первую строчку «Музыкального индекса BandLink», сместив Басту. Это случилось после выхода нового сингла «Слезы» — ремейка культового хита Децла. С тех пор Zivert выпустила еще несколько релизов, самый успешный из которых — «Gaz» — продержался в топ-10 чарта «Яндекс Музыки» 176 дней. Музыку Zivert в этом году послушали более 27 млн подписчиков.
Награду «Группа года» получили Artik & Asti, которые уже второй раз одержали победу в этой номинации. А «Альбомом года» назвали совместный релиз саундпродюсера Aarne и представителя новой рэп-волны Toxi$ — «Slaang». Совместный лонгплей задумывался как творческий эксперимент, но был высоко оценен слушателями, и в первые же сутки все треки из альбома попали в чарт «Яндекс Музыки». Главный локомотив релиза — трек «Nobody» при участии Big Baby Tape — в феврале 2026 года возглавил мировой чарт Genius и продержался в топ-10 чарта «Яндекс Музыки» 114 дней.
«Искрой года» стал Sayan— певец и композитор Армен Есаян, соединяющий в своем творчестве современную поп-музыку с элементами хип-хопа. С начала 2026 года ежемесячная аудитория Sayan выросла более чем в 13 раз, а в июне артист стал героем проекта «Искра». Его хит «Мальборо» возглавил чарт «Яндекс Музыки» и продержался на его верхних позициях на протяжении всего лета.
Награду «Фрешмен года» от генерального партнера премии Альфа-банка получил громко нашумевший в этом году Villian. В 2026 году он показал самый заметный рост среди тех, кто начал выпускать музыку в 2025-м: за последний год его ежемесячная аудитория слушателей выросла в 17,5 раза. Летом Villian представил дебютный альбом «Красивое Зло», в который вошел его главный на сегодня хит — совместный с madk1d трек «Династия», удерживающий лидирующую позицию чарта «Яндекс Музыки» уже почти три месяца.