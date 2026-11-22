«Артистом года» стал Icegergert. 2026-й оказался особенно продуктивным для рэпера: он выпустил альбомы «Глаз Бога» и «Amen», сольные синглы «Евродэнс.ru», «Анубис» и «Навар», а также громкие коллаборации «Возле дома твоего» с Бастой, Макси Грин и Onative, «Корпорация» с Элджеем, «Шабаш» с Лолитой, «Ненависть» с Федуком и «Караты» с Yanix. В октябре Icegergert. записал заглавный саундтрек к сериалу «Тайный город». За год его музыка объединила более 21 млн подписчиков.