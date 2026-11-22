Дети, которые проводят больше времени перед экранами, могут демонстрировать более высокие когнитивные способности в подростковом возрасте. К такому выводу пришли финские ученые, которые наблюдали за детьми на протяжении восьми лет. Об исследовании, опубликованном в журнале Pediatric Exercise Science, пишет ScienceAlert.
Исследователи проанализировали данные 260 детей — 136 мальчиков и 124 девочек. Наблюдения начались, когда участникам было около восьми лет, и продолжались до достижения ими примерно 16-летнего возраста.
Ученые фиксировали, сколько времени дети проводили перед экранами, занимались физической активностью и находились в сидячем положении. Для этого использовали опросники и носимые трекеры активности. В конце исследования подростки прошли тесты на память, внимание, скорость реакции и другие когнитивные функции.
Оказалось, что дети, которые проводили больше времени перед экранами, в среднем лучше справлялись с когнитивными тестами. Они продемонстрировали более высокие общие показатели умственных способностей и быстрее выполняли два задания на рабочую память.
«Мы не должны рассматривать экранное время исключительно как нечто вредное. Результаты показывают, что оно может способствовать развитию когнитивных процессов у детей и подростков. Вероятно, главное здесь — то, чем именно они занимаются перед экраном», — отметил исследователь Петри Яланко из Университета Ювяскюля.
По мнению ученых, положительное влияние могут оказывать определенные занятия, например видеоигры. При этом другие виды деятельности, не требующие физической активности, — чтение, письмо и выполнение домашних заданий — также могут способствовать развитию когнитивных способностей.
Исследователи обнаружили и другую неожиданную закономерность: среди мальчиков физическая активность без присмотра взрослых была связана с более низкими результатами одного из тестов на память. Ученые предполагают, что неорганизованные физические занятия могут отнимать время у деятельности, способствующей когнитивному развитию.
Авторы подчеркивают, что выявленные связи не доказывают причинно-следственную зависимость. Результаты исследования не означают, что экранное время само по себе улучшает работу мозга, а физическая активность вредит ей.