Дети, которые проводят больше времени перед экранами, могут демонстрировать более высокие когнитивные способности в подростковом возрасте. К такому выводу пришли финские ученые, которые наблюдали за детьми на протяжении восьми лет. Об исследовании, опубликованном в журнале Pediatric Exercise Science, пишет ScienceAlert.