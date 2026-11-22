NBC снял документальный фильм «Исцеление», в котором Кейт Миддлтон рассказывает о борьбе с раком. Премьера состоится 30 ноября, пишет People.
В этой ленте принцесса Уэльская поднимается в горы и откровенно делится с братом Джеймсом, как диагноз изменил ее взгляды на жизнь. Камеры запечатлели июньский поход Кейт, когда она всего за один день взошла на три главные вершины Британии.
«Рак по-настоящему меняет тебя. Он меняет тело, влияет на тебя физически. Но этот диагноз затрагивает и гораздо более глубокие вещи внутри тебя», — отмечает Кейт.
Принцесса поднялась на высочайшую гору Великобритании Бен-Невис, а также на вершины Скофелл-Пайк (978 м) и Сноудон (1085 м). Это восхождение прошло в поддержку королевской больницы «Марсден», где она проходила лечение.
Еще в марте 2024 года, когда Кейт впервые рассказала о своей болезни, Джеймс поддержал сестру трогательным постом в соцсетях и добавил к нему их детский снимок с рюкзаками на фоне гор. Позже эта картинка воплотилась в реальности: брат признался, что во время терапии они с глазу на глаз мечтали однажды совершить такой подъем вместе.
В январе 2025 года супруга наследника британского престола сообщила, что ее болезнь перешла в стадию ремиссии после успешного курса химиотерапии. На случай смерти Кейт королевская семья подготовила план «Рединг-мост». Название операции выбрал принц Уильям. Рединг — город, в котором родилась Кейт. Королевский обозреватель Бертран Декерс отметил, что этот выбор не только жест уважения, но и «почти признание в любви» со стороны принца Уэльского.
Летом прошлого года Миддлтон поделилась, что ей было очень трудно восстановиться и вернуться к обычной жизни после прохождения курса лечения рака. Такое заявление она сделала во время визита в онкологический центр при больнице Колчестера.