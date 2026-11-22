Еще в марте 2024 года, когда Кейт впервые рассказала о своей болезни, Джеймс поддержал сестру трогательным постом в соцсетях и добавил к нему их детский снимок с рюкзаками на фоне гор. Позже эта картинка воплотилась в реальности: брат признался, что во время терапии они с глазу на глаз мечтали однажды совершить такой подъем вместе.