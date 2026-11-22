Писатель и сценарист Альберт Иванов умер 21 ноября в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение писателя.
«Не стало Альберта. Это произошло в субботу», — рассказала собеседница агентства. Причина смерти не уточняется.
Альберт Иванов родился в 1938 году в Московской области. Он окончил сценарный факультет ВГИКа и работал редактором на «Мосфильме».
Широкую известность Иванову принесли детские сказки о приключениях хомяка Хомы и его друга Суслика. Писатель придумал персонажей в 1975 году и на протяжении нескольких десятилетий создавал истории об их дружбе, ссорах и необычных приключениях. Книги неоднократно переиздавались, а по их мотивам снимали мультфильмы. Общий тираж произведений Иванова превысил 15 млн экземпляров.
По сценариям Иванова сняли мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона» и «Раз — горох, два — горох». Он также участвовал в создании художественных фильмов «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат…».