Широкую известность Иванову принесли детские сказки о приключениях хомяка Хомы и его друга Суслика. Писатель придумал персонажей в 1975 году и на протяжении нескольких десятилетий создавал истории об их дружбе, ссорах и необычных приключениях. Книги неоднократно переиздавались, а по их мотивам снимали мультфильмы. Общий тираж произведений Иванова превысил 15 млн экземпляров.