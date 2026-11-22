На конференции DealBook Summit Хейли Бибер рассказала, что многолетняя травля в соцсетях вызвала у нее суицидальные мысли. Причиной стал хейт поклонников Селены Гомес — экс-возлюбленной Джастина Бибера.
Модель рассказала, что буллинг начался после того, как стало известно о ее романе с музыкантом. По словам блогерши, в кофейнях Starbucks даже ставили банки для чаевых, где посетителям предлагали «проголосовать» деньгами за Хейли или «другую девушку» (имя Селены Гомес она не назвала).
«Мне каждый день писали в комментариях, чтобы я покончила с собой. В тот период люди кричали на меня на улице. Я никогда раньше не сталкивалась с подобным», — сказала Бибер.
Она отметила, что в какой-то момент всерьез думала, не было бы лучше, если бы ее вообще не существовало. Хейли добавила, что эта ситуация закалила ее характер, однако научиться совсем не реагировать на негатив ей так и не удалось.
Недавно основательница бренда Rhode также поделилась, что у нее диагностировали ПМДР (предменструальное дисфорическое расстройство) через несколько месяцев после родов. Девушка рассказала, что до беременности она уже сталкивалась с предменструальным синдромом (ПМС). Однако после рождения сына Джека Блюза характер эмоциональных симптомов изменился, а дни перед менструацией стали переноситься значительно тяжелее. «Афиша Daily» рассказывала, что такое предменструальное дисфорическое расстройство, почему оно возникает и как его отличить от ПМС.