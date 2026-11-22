Недавно основательница бренда Rhode также поделилась, что у нее диагностировали ПМДР (предменструальное дисфорическое расстройство) через несколько месяцев после родов. Девушка рассказала, что до беременности она уже сталкивалась с предменструальным синдромом (ПМС). Однако после рождения сына Джека Блюза характер эмоциональных симптомов изменился, а дни перед менструацией стали переноситься значительно тяжелее. «Афиша Daily» рассказывала, что такое предменструальное дисфорическое расстройство, почему оно возникает и как его отличить от ПМС.