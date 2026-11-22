Режиссер Дени Вильнев выбрал проект, которым займется после съемок новой части бондианы. Он перенесет на экран документальный бестселлер Энни Джейкобсен «Ядерная война: сценарий» — о возможном развитии ядерного конфликта.
Писательница рассказала, что несколько месяцев назад они с Вильневым общались, и он заверил, что вернется к экранизации сразу после выхода нового «Бонда». Несмотря на долгую паузу в производстве, постановщик не забросил эту идею.
В основе книги «Ядерная война: сценарий», опубликованной в 2024 году, лежат беседы с военными аналитиками, сотрудниками спецслужб и экспертами по ядерной безопасности. Опираясь на эти данные, автор разбирает возможный ход глобальной катастрофы. Права на производство ленты выкупила студия Legendary Entertainment еще в апреле 2024 года.