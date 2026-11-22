BepiColombo стал лишь вторым аппаратом в истории, вышедшим на орбиту Меркурия. До этого ближайшую к Солнцу планету изучали только два зонда NASA: в 1974–1975 годах мимо нее трижды пролетел аппарат Mariner 10, а с 2011 по 2015 год ее с орбиты исследовала станция Messenger.

