Космический аппарат BepiColombo вышел на орбиту Меркурия после многолетнего межпланетного перелета. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA). Зонд отправился в космос еще в 2018 году.
Миссия BepiColombo состоит из двух орбитальных модулей, созданных в Европе и Японии. Аппараты разделятся примерно через 18 дней. Они смогут выдержать экстремальную жару вблизи Солнца и изучат Меркурий — от границ его магнитного поля до ядра.
Модули определят, из чего состоит поверхность и недра планеты, восстановят ее геологическую историю и выяснят, как магнитное поле взаимодействует с солнечным ветром. Они также нанесут на карту скопления водяного льда и водорода на полюсах. Собранные данные раскроют особенности этой небольшой каменистой планеты и помогут ученым понять, как формировалась Солнечная система.
BepiColombo стал лишь вторым аппаратом в истории, вышедшим на орбиту Меркурия. До этого ближайшую к Солнцу планету изучали только два зонда NASA: в 1974–1975 годах мимо нее трижды пролетел аппарат Mariner 10, а с 2011 по 2015 год ее с орбиты исследовала станция Messenger.