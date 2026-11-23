В рамках кампании центр «Сестры» собирает 340 тыс. рублей на бесплатные психологические консультации. Эта сумма позволит обеспечить работу службы в течение двух месяцев. Обратившиеся в центр могут получить три индивидуальные консультации в кризисном формате. По оценкам организации, в России в такой помощи нуждаются несколько миллионов человек, более 90% из них — женщины.