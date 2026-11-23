С 25 ноября по 10 декабря пройдет международная кампания «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба московского центра «Сестры», который присоединится к акции.
В этом году тема мероприятия — «Калейдоскоп справедливости». Центр «Сестры» организует лекции, кинопоказы, благотворительные тренировки и встречи, посвященные проблеме сексуализированного насилия и поддержке переживших его.
В рамках кампании центр «Сестры» собирает 340 тыс. рублей на бесплатные психологические консультации. Эта сумма позволит обеспечить работу службы в течение двух месяцев. Обратившиеся в центр могут получить три индивидуальные консультации в кризисном формате. По оценкам организации, в России в такой помощи нуждаются несколько миллионов человек, более 90% из них — женщины.
Одним из центральных событий станет интерактивная лекция «Я тебе верю: как говорить о насилии, чтобы помогать, а не ранить». Она пройдет 10 декабря в Еврейском музее и центре толерантности. Директор Центра толерантности Анна Макарчук и координатор просветительской деятельности центра «Сестры» Наталья Тимофеева обсудят, почему люди часто не верят рассказам о насилии, как говорить о согласии и поддерживать пострадавших. Участие бесплатное, по регистрации.
В программе также благотворительный день женской безопасности в студии My Mafia 28 ноября, кинопоказ фильма «Суровое испытание» 1 декабря и лекция о справедливости и книжных героинях, переживших насилие, 5 декабря. Кроме того, с 30 ноября по 6 декабря в студиях Velobeat пройдут благотворительные сайклинг-тренировки: все собранные средства передадут центру «Сестры».
Подробная программа мероприятий и способы поддержать сбор опубликованы на сайте кампании.