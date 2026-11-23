Дача расположена в Чоботовском проезде в районе Ново-Переделкино. Здание, напоминающее сказочный терем, построили в 1900 году для московского издателя и владельца типографии Александра Левенсона. Оно стало одним из первых образцов национально-романтического направления в русской архитектуре и получило статус объекта культурного наследия федерального значения.