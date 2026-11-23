В Москве завершилась реставрация дачи Левенсона — единственного сохранившегося деревянного здания архитектора Федора Шехтеля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Дача расположена в Чоботовском проезде в районе Ново-Переделкино. Здание, напоминающее сказочный терем, построили в 1900 году для московского издателя и владельца типографии Александра Левенсона. Оно стало одним из первых образцов национально-романтического направления в русской архитектуре и получило статус объекта культурного наследия федерального значения.
Во время реставрации специалисты восстановили деревянные стены, заменили паклю в бревенчатом срубе и отремонтировали кирпичный цоколь. Они также привели в порядок резные наличники, фризы и панорамные окна с декоративной расстекловкой.
Особое внимание уделили оригинальной многоцветной росписи и фигуре мифической птицы сирин, которая венчает шпиль двухъярусной башенки над главным входом.
Реставраторы также восстановили интерьеры здания. В ближайшее время здесь планируют открыть музей, посвященный творчеству Федора Шехтеля. В его экспозицию войдет историческая мебель времен постройки дачи.
Кроме того, специалисты благоустроили прилегающую территорию: обустроили парадную зону, проложили прогулочные маршруты и создали места для отдыха.
За свою историю дача Левенсона успела побывать коммунальным жильем и административным зданием. В 1990-е годы ее частично отреставрировали. Нынешние работы провели за счет частных средств по проекту, согласованному Департаментом культурного наследия Москвы.