4 декабря в «ГЭС-2» откроется выставка «Вещи, идолы, бананы», приуроченная к пятилетию пространства. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба Дома культуры.
Экспозиция займет весь Проспект (центральная артерия здания) и объединит произведения разных эпох — от палеолитических статуэток до работ современных художников. Среди авторов — Огюст Роден, Луиза Буржуа, Казимир Малевич, Вера Мухина, Йозеф Бойс, Урс Фишер и Маурицио Каттелан.
Выставка предлагает нелинейную историю мировой скульптуры за 20 тысяч лет. Под этим понятием кураторы понимают не только привычные скульптурные произведения, но и предметы культа, археологические находки, промышленные товары, редимейды, звуковые объекты и даже текст. Экспозиция выстроена как лабиринт с лестницами, напоминающими рисунки Маурица Эшера. В центре внимания — то, как люди наделяют предметы значением и превращают обычные вещи в символы, памятники и произведения искусства.
Одним из главных экспонатов станет работа Маурицио Каттелана «Комедиант» (2019) — банан, приклеенный к стене скотчем. В России ее покажут впервые. За четыре месяца выставки организаторы планируют закупить для инсталляции десять килограммов бананов. Также в «ГЭС-2» вернется «Большая глина №4» Урса Фишера, но в уменьшенном в 21,5 раза виде. Среди других необычных объектов — интернет-мем «Упоротый лис» Адель Морс и работа Андрея Кузькина с ящиками, внутри которых художник замуровал все свое имущество.
Архитектуру выставки разработало бюро «Архатака». В пространстве появятся две большие белоснежные трибуны, которые изменят привычный облик Проспекта и сами станут частью экспозиции. Для семей с детьми подготовили игровой путеводитель «Скульпт — ура!».
Экспозиция будет работать до 4 апреля 2027 года, вход свободный.