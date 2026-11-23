Выставка предлагает нелинейную историю мировой скульптуры за 20 тысяч лет. Под этим понятием кураторы понимают не только привычные скульптурные произведения, но и предметы культа, археологические находки, промышленные товары, редимейды, звуковые объекты и даже текст. Экспозиция выстроена как лабиринт с лестницами, напоминающими рисунки Маурица Эшера. В центре внимания — то, как люди наделяют предметы значением и превращают обычные вещи в символы, памятники и произведения искусства.