Подписка на незнакомые профили в инстаграме* даже в течение трех дней может снижать предубеждения по отношению к представителям других социальных групп. К такому выводу пришли ученые из Потсдамского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Association for Information Systems, главными выводами делится Phys.org.
Ученые решили проверить, работает ли в социальных сетях гипотеза контакта. Согласно этой концепции социальной психологии, взаимодействие между представителями разных социальных групп может уменьшать предубеждения.
Для эксперимента исследователи создали четыре вымышленных профиля в инстаграме: два с немецкими именами и два с именами арабского или турецкого происхождения. В исследовании приняли участие 218 пользователей из Германии, которых случайным образом распределили по группам и предложили подписаться на один из аккаунтов.
В течение трех дней в профилях публиковали нейтральные фотографии, например фасады зданий и парки. После этого участники заполнили анкеты, в которых оценили свое отношение к представителям различных социальных групп.
Оказалось, что после эксперимента участники стали воспринимать живущих в Германии людей турецкого и арабского происхождения как более дружелюбных и компетентных. Они также сообщили о меньшей готовности совершать негативные поступки по отношению к ним и большей готовности оказывать поддержку.
При этом положительный эффект распространился не только на социальные группы, связанные с экспериментальными аккаунтами, но и на другие. Ученые называют это эффектом переноса. Ранее его наблюдали преимущественно при непосредственном общении между представителями разных групп.
Авторы исследования подчеркнули, что выявленные изменения были небольшими или умеренными. Кроме того, ученые оценивали ответы участников в анкетах, а не их реальное поведение. Пока также неизвестно, сохраняется ли эффект после завершения эксперимента.
По мнению исследователей, результаты показывают, что социальные сети могут не только способствовать распространению ненависти и поляризации общества, но и помогать преодолевать предубеждения. Этот потенциал платформ пока практически не используется.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.