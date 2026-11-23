Для эксперимента исследователи создали четыре вымышленных профиля в инстаграме: два с немецкими именами и два с именами арабского или турецкого происхождения. В исследовании приняли участие 218 пользователей из Германии, которых случайным образом распределили по группам и предложили подписаться на один из аккаунтов.