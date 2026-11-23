Okko поделился с «Афишей Daily» основным постером комедийного сериала «ФГУП ЛУЧ». На нем изображены исполнители главных ролей — Алексей Базанов, Илья Соболев, Тимофей Трибунцев и Саша Бортич. Премьера проекта состоится 3 декабря.
В центре сюжета — секретный отдел по борьбе с вампирами, демонами и другими паранормальными явлениями. Однажды с его сотрудниками случайно сталкивается неудачник Коля, в котором оперативники узнают избранного, способного спасти мир от страшного зла.
Однако ни сам герой, ни его новые знакомые не знают, в чем заключается его суперсила и как ее использовать. Неожиданное предназначение постепенно разрушает привычную жизнь Коли.
В сериале также снялись Сергей Гилев, Степан Девонин, Антон Филипенко, Евгений Муравич, Ольга Лапшина и Евгения Калинец.
Режиссером выступил Александр Собичевский, ранее снявший сериалы «Барабашка» и «Нам кранты». Он также участвовал в написании сценария вместе с Глебом Хлебниковым, Кристиной Манжулой, Игорем Марченко и Георгием Болдугеровым.
Проект объединит элементы комедии, детектива, триллера и супергеройского кино. Сериал будет состоять из восьми эпизодов продолжительностью 48 минут каждый.