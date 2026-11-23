Зимняя версия фестиваля «Планета К-30» состоится 12 декабря в петербургском клубе «К-30». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба мероприятия.
В программе — три сцены с русским рэпом и инди, техно и экспериментальной электроникой, а также хаусом и ноу-вейвом. Среди участников — Слава КПСС, DJ Assault, Кассета, DJ Stonik1917, Sabu и Размаха.
Фестиваль организует объединение Roots United, которое уже 17 лет проводит музыкальные события в Петербурге. В этот раз площадкой станет клуб «К-30» в квартале «Мануфактура 10/12». Пространство разделят на три сцены, каждая из которых получит собственную музыкальную программу.
На главной сцене выступят представители рэп- и инди-сцены: Слава КПСС, Кассета, DJ Stonik1917, Размаха, Слушай Экзорцист и Booking Fee — сценический псевдоним совладельца клуба Димы Агалакова. К ним присоединится певица Sabu, артистка лейбла Saluki Carnival Records, записавшая совместный трек «Агентство насилия» со Slava Marlow.
Вторая сцена будет посвящена техно, брейкбиту и экспериментальной электронике. Ее главным гостем станет американский артист DJ Assault — один из создателей жанра booty bass и заметная фигура детройтской клубной сцены. Также в программе — японский музыкант Hajime Kojiro, который играет на традиционных барабанах тайко и соединяет их звучание с нойзом, хардкором и техно. Вместе с ними выступят Nocow, Rwanda, Séxstasy, Unit Boy и Yablochko Zelenoe.
На третьей сцене прозвучат интеллектуальный хаус, ноу-вейв и электронная музыка из виниловых коллекций диджеев из Тегерана, Москвы, Ижевска и Петербурга. Среди участников — иранский селектор Reza, Ильдар Иксанов, барабанщик группы «Труд» и основатель объединения No Wave!, Dead Moon и ижевский продюсер Денис Костицын. Завершит программу El — Артем Крючков, сооснователь Roots United и один из организаторов фестиваля.
«Планета К-30» начнется 12 декабря, в 21.00. Билеты стоят от 2300 рублей, их можно купить на официальном сайте фестиваля.