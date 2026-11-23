Вторая сцена будет посвящена техно, брейкбиту и экспериментальной электронике. Ее главным гостем станет американский артист DJ Assault — один из создателей жанра booty bass и заметная фигура детройтской клубной сцены. Также в программе — японский музыкант Hajime Kojiro, который играет на традиционных барабанах тайко и соединяет их звучание с нойзом, хардкором и техно. Вместе с ними выступят Nocow, Rwanda, Séxstasy, Unit Boy и Yablochko Zelenoe.