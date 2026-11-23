Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности генерального директора компании. Он также вернулся на пост президента и в состав совета директоров. Об этом говорится в пресс-релизе Nvidia.
Совет единогласно проголосовал за возвращение Хуанга. Решение приняли после серии встреч и переговоров с ним.
Перед восстановлением Хуанга представители Nvidia также проконсультировались с высокопоставленными чиновниками США. Полученная информация позволила совету директоров заключить, что возвращение бизнесмена не представляет угрозы национальной безопасности.
«Совет директоров считает, что Дженсен — подходящий человек для руководства Nvidia, а его возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов», — заявил председатель совета директоров Харви Джонс.
Сам Хуанг назвал возвращение большой честью и поблагодарил коллег за поддержку: «Для меня большая честь вернуться в Nvidia и возглавить одну из самых значимых технологических компаний мира на пороге новой промышленной революции».
Колетт Кресс, временно исполнявшая обязанности генерального директора, продолжит работать финансовым директором компании.
При этом Nvidia продолжит расследование, начатое после сообщений о том, что Хуанг стал объектом деятельности иностранной разведки. Для этого ранее создали специальный комитет из независимых директоров. Хуанг поддерживает расследование и намерен сотрудничать с ним.
Компания также сформировала комитет по национальной безопасности и экспортному контролю. Он будет следить за соблюдением торгового законодательства и оценивать связанные с национальной безопасностью риски. Кроме того, Nvidia планирует назначить директора по соблюдению нормативных требований.
Скандал вокруг Хуанга разгорелся после сообщений о его связи с Элис Хуанг — бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Бизнесмен признался, что изменял жене. По данным The New York Times, эти отношения могли использоваться для обхода американских ограничений на поставки ИИ-чипов в Китай.
Позднее стало известно о предполагаемом романе Хуанга с Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения, которая находилась в его подчинении. 12 ноября Reuters сообщило о третьей предполагаемой любовнице бизнесмена — еще одной сотруднице компании.
12 ноября Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia. Его отставка вызвала недовольство сотрудников, инвесторов и представителей технологической индустрии. За возвращение предпринимателя выступили в том числе Илон Маск и президент США Дональд Трамп. 17 ноября Хуанг заявил о готовности вновь возглавить компанию, если совет директоров сочтет это решение отвечающим интересам Nvidia.