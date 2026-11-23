Marvel представила финальный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум». В ролике показали возвращение Стива Роджерса (Крис Эванс) и Пегги Картер (Хейли Этвелл), которые теперь воспитывают сына-подростка, а также Циклопа в исполнении Джеймса Марсдена. Герой произносит одну из самых известных фраз из комиксов об Людях Икс: «Ко мне, мои Люди Икс!»