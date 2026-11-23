Marvel представила финальный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум». В ролике показали возвращение Стива Роджерса (Крис Эванс) и Пегги Картер (Хейли Этвелл), которые теперь воспитывают сына-подростка, а также Циклопа в исполнении Джеймса Марсдена. Герой произносит одну из самых известных фраз из комиксов об Людях Икс: «Ко мне, мои Люди Икс!»
По сюжету разные миры мультивселенной сталкиваются, а героям предстоит объединиться, чтобы остановить Доктора Дума. Главного антагониста сыграл Роберт Дауни-мл., который более десяти лет исполнял роль Тони Старка, или Железного человека. В противостоянии с ним примут участие Мстители, Новые Мстители, Люди Икс и Фантастическая четверка.
В фильме также снимутся актеры из прежних картин о Людях Икс: Патрик Стюарт, Иэн МакКеллен, Келси Грэммер, Ребекка Ромейн и Алан Камминг. К своим ролям вернутся и другие звезды киновселенной Marvel, в том числе Том Хиддлстон в образе Локи и Ченнинг Татум в роли Гамбита.
Режиссерами картины выступили братья Джо и Энтони Руссо, снявшие «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал». Мировая премьера «Мстителей: Доктор Дум» состоится 18 декабря 2026 года. История продолжится в фильме «Мстители: Секретные войны», который выйдет 17 декабря 2027 года.