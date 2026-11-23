Трифон Бебутов принял участие в сессии «Мульти-культи: какие культурные волны ждут нас завтра». Ее участники обсудили, как культурные тренды влияют не только на контент, но и на моду, дизайн, музыку, гастрономию и форматы досуга. В качестве примеров уже состоявшихся культурных волн назвали турецкие сериалы, K-pop, дорамы и азиатскую эстетику. Отдельно поговорили о том, какие страны и творческие сцены могут стать источниками новых тенденций и как брендам, платформам и авторам работать с ними, не теряя собственной идентичности.