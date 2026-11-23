20 ноября на форуме «Культура. Медиа. Цифра» представители «Афиши» обсудили, как меняются культурные предпочтения аудитории, почему сохраняется интерес к азиатским странам и по каким показателям оценивать эффективность фестивалей.
В дискуссиях приняли участие ивент-директор компании «Афиша» и генеральный продюсер Пикника Афиши Яков Трахман, а также редакционный директор и главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов.
Яков Трахман выступил на сессии «Фест-контроль: от запуска события к бизнес-эффекту». Участники обсудили, как организаторам учитывать интересы зрителей, брендов и города, сохраняя баланс между содержанием фестиваля и коммерческими задачами. Среди критериев эффективности они выделили не только количество посетителей, но и возвращаемость аудитории, медиаэффект и пользу для партнеров.
Трахман рассказал, что команда Пикника Афиши каждый год обновляет концепцию и программу фестиваля, чтобы учитывать изменения в городской среде и интересах аудитории. По его словам, задача организаторов — не просто разместить бренды на площадке, а встроить партнерские проекты в общую атмосферу события так, чтобы они воспринимались как естественная часть программы.
В дискуссии также участвовали генеральный директор международного российско-китайского культурного проекта «НАМИ» Иван Тимошин, руководитель событийного отдела АНО «Центр 800» и продюсер фестиваля «Столица закатов» Алена Потемкина. Модератором выступил арт-директор VK Fest Михаил Райвичер.
Трифон Бебутов принял участие в сессии «Мульти-культи: какие культурные волны ждут нас завтра». Ее участники обсудили, как культурные тренды влияют не только на контент, но и на моду, дизайн, музыку, гастрономию и форматы досуга. В качестве примеров уже состоявшихся культурных волн назвали турецкие сериалы, K-pop, дорамы и азиатскую эстетику. Отдельно поговорили о том, какие страны и творческие сцены могут стать источниками новых тенденций и как брендам, платформам и авторам работать с ними, не теряя собственной идентичности.
Бебутов отметил, что во многих странах, в том числе в России, заметен интерес к национальному культурному наследию и поиску собственных исторических и культурных ориентиров. По его мнению, опыт Китая, Японии и Кореи показывает, как традиции и национальные образы можно переосмысливать в современных творческих проектах и продуктах. Пока общества сохраняют монокультурный уклад, интерес к азиатским странам и их культурному влиянию, считает он, будет расти.
В обсуждении также участвовали режиссер и продюсер Дмитрий Лю (Сюань Лю), индонезийский сценарист и креативный продюсер Лайла Нуразиза и заместитель генерального директора Пятого канала Марина Кокина. Модератором выступила руководитель агентства «Роскреатив» Лилия Багирова.
Форум «Культура. Медиа. Цифра» посвящен пересечению коммуникаций, технологий и искусства. В его программе обсуждают, как меняются медиа, креативные индустрии и способы взаимодействия с аудиторией.