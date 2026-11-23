В американском городе Перу, штат Индиана, пенсионер по имени Джим стал волонтером приюта Scratching Post Cat Rescue. Он приходит туда через день, чтобы обнимать и гладить кошек. Об этом пишет The Dodo.
В приюте содержатся более 250 кошек. Многие из них оказались на улице после переезда или смерти хозяев. За животными ухаживают более 20 волонтеров, которые убирают помещения, кормят кошек и помогают им привыкнуть к людям.
Джим начал посещать приют, после того как забрал оттуда котенка. Мужчина решил, что остальным животным тоже не хватает внимания, и стал регулярно возвращаться к ним.
«Он очень добрый человек, и мы благодарны ему за то, что он делает», — рассказала член правления приюта Эйприл Уитроу.
По словам Уитроу, общение с волонтерами помогает пугливым кошкам привыкнуть к людям и повышает их шансы найти новый дом. При этом такие встречи полезны и самим добровольцам.
Например, женщина по имени Тэмми, которая живет с инвалидностью, приходит в приют уже более пяти лет. Когда у нее плохое настроение, специалист по поведенческой поддержке приводит ее к кошкам. По словам Уитроу, общение с животными почти сразу помогает женщине успокоиться.