«Супердискотека 90-х» от «Радио Рекорд» пройдет 4 декабря в московской «Live Арене». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба организаторов.
В этом году фестиваль получил название «Это фантастика» и объединит более 20 артистов, исполняющих хиты 1990-х и 2000-х. Среди участников — Татьяна Буланова, Алена Апина, группы «На-На», «Альянс», «Нэнси», «Вирус», «Корни» и «Пропаганда», а также Сергей Бобунец, который исполнит песни «Смысловых галлюцинаций».
В программе также заявлены Оксана Ковалевская из группы Kraski, Алексей Романоф (экс-A’Mega), золотой состав «Стрелок», Лада Дэнс, Марина Хлебникова, «Рок-острова», «Русский размер», «Божья коровка», «Динамит», «Revольvers» и DJ Цветкоff. Всего на сцену выйдут более 20 артистов. Организаторы также обещают секретного гостя, имя которого раскроют непосредственно во время шоу.
Концепция постановки в этом году отсылает к фантастическим фильмам и героям поп-культуры. По замыслу организаторов, зрителям предстоит отправиться на поиски пятого элемента вместе с персонажами «Звездных войн», «Терминатора» и «Людей в черном».
В фойе «Live Арены» организуют интерактивный город в стилистике 1990-х с тематическими развлечениями. Отдельную площадку посвятят танцевальной музыке того времени — на танцполе «Рекорд Евродэнс» будут звучать зарубежные хиты десятилетия. Организаторы также предлагают гостям поддержать атмосферу эпохи с помощью костюмов в стиле 1990-х или образов фантастических персонажей.
Билеты продаются на сайте «Афиши».