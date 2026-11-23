В этом году фестиваль получил название «Это фантастика» и объединит более 20 артистов, исполняющих хиты 1990-х и 2000-х. Среди участников — Татьяна Буланова, Алена Апина, группы «На-На», «Альянс», «Нэнси», «Вирус», «Корни» и «Пропаганда», а также Сергей Бобунец, который исполнит песни «Смысловых галлюцинаций».