«Слова не могут выразить темноту, в которой я пребывал. Я буквально побывал в преисподней. И временами я на сто процентов предполагал, что окажусь в мягкой комнате с запертой дверью. Это меня очень пугало», — сказал Фьюри.



Боксер вспомнил, как просыпался по ночам от невыносимой тревоги, которая парализовала его. Фьюри не мог справиться с собственным состоянием и пошел к психиатру.



Спортсмен признался, что, оглядываясь назад, понимает: проблемы с ментальным здоровьем были у него всегда, даже в детстве. «Я не хотел видеть депрессивного подростка — а если и видел, не обращал внимания», — сказал он.



Фьюри рассказал в картине, как решил изменить свою жизнь и справился с алкогольной зависимостью. Фильм появится на стриминге 27 ноября. Его сняла Люси Уилкокс, а спродюсировал — Джордж Уолдрум.