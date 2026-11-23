В городе Москва, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов, больше нет борщевика. Об этом заявил первый замруководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юрий Пудов, сообщила «Москва 24».
Пудов поделился на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, что территория старой Москвы свободна от сорняка. Но в ТиНАО на бесхозных участках растение еще встречается, борьба с ним продолжается.
По словам чиновника, Департамент природопользования мониторит ситуацию и проводит регулярные рейды в поисках борщевика. Специалисты анализируют также данные дистанционного зондирования и сведения СОФАП.
Борщевик Сосновского считается опасным растением, так как его сок под влиянием солнечных лучей может вызывать сильные ожоги. С 1 марта 2026 года владельцам земельных участков в России может грозить штраф до 700 тыс. рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.