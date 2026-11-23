Результат оказался заметно выше ожиданий и подтвердил интерес зрителей к франшизе спустя годы после завершения основной саги. Для сравнения: оригинальные «Голодные игры» (2012) стартовали со 152 млн долларов, «И вспыхнет пламя» (2013) — со 158 млн, «Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) — со 121 млн, а вторая часть — со 102 млн долларов. Предыдущий приквел, «Баллада о змеях и певчих птицах» (2023), собрал в первый уик-энд 44 млн долларов в США, но в итоге заработал 363 млн по всему миру.