Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» заработал 120 млн долларов в американском прокате за первый уик-энд и еще 105 млн долларов в других странах. Общие мировые сборы картины достигли 225 млн долларов, сообщило Variety,
«Голодные игры: Рассвет жатвы» — один из пяти фильмов 2026 года, которым удалось собрать больше 100 млн долларов в США за стартовые выходные.
Результат оказался заметно выше ожиданий и подтвердил интерес зрителей к франшизе спустя годы после завершения основной саги. Для сравнения: оригинальные «Голодные игры» (2012) стартовали со 152 млн долларов, «И вспыхнет пламя» (2013) — со 158 млн, «Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) — со 121 млн, а вторая часть — со 102 млн долларов. Предыдущий приквел, «Баллада о змеях и певчих птицах» (2023), собрал в первый уик-энд 44 млн долларов в США, но в итоге заработал 363 млн по всему миру.
«Рассвет жатвы» основан на одноименном романе Сьюзен Коллинз и рассказывает историю юного Хеймитча Эбернети — будущего победителя Голодных игр, которого в основной серии фильмов сыграл Вуди Харрельсон. В приквеле герою 16 лет, и ему предстоит участвовать в смертельном соревновании. Роль Хеймитча исполнил Джозеф Зада. В фильме также снялись Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Маккенна Грейс и Майя Хоук. Режиссером вновь выступил Фрэнсис Лоренс, работавший над большинством фильмов франшизы.
Зрители, участвовавшие в опросе CinemaScore после сеансов, поставили картине оценку A–. Аналитики связывают успешный старт с интересом сразу нескольких поколений поклонников серии и возвращением знакомых персонажей. При этом производство фильма обошлось более чем в 150 млн долларов без учета затрат на мировую рекламную кампанию.
Благодаря новому релизу общие сборы франшизы «Голодные игры» достигли 3,43 млрд долларов. Она стала самой кассовой серией в истории Lionsgate, обойдя «Сумерки», заработавшие 3,3 млрд долларов.
Второе место в американском прокате заняла спортивная драма «Я играю Рокки» — история о том, как Сильвестр Сталлоне добивался создания фильма «Рокки». За уик-энд картина собрала 9,3 млн долларов, а ее общие сборы с учетом ограниченного проката достигли 10,4 млн. На третьей строчке оказался фильм «Скрудж» с Джонни Деппом — 7,7 млн долларов за выходные и 32,5 млн в США.