По информации источников, Цыпины скончались от полученных в автокатастрофе травм еще до приезда скорой. Еще четыре человека, находившиеся в одной машине с ними, серьезно пострадали.



Местное СМИ OvejeroNoticias пишет, что водитель грузовика находился в состоянии наркотического опьянения. Однако на встречную полосу, по данным издания, выехал водитель туристического микроавтобуса. Он якобы не справился с управлением из-за усталости.



Андрей и Марина Цыпины начали свой бизнес в 1992 году в Жуковском. Они открыли несколько небольших зоомагазинов и сами работали за прилавком. За 30 лет сеть выросла. Сегодня в нее входят более 600 торговых точек. Помимо магазинов в холдинге ветеринарные центры, груминг-салоны, сервисы передержки и страхования животных, а также завод по производству сухих кормов.