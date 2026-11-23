Режиссер назвал Бакли и Мерфи своими первыми кандидатами на главные роли. По его словам, именно эти актеры сразу пришли ему на ум, когда он прочитал историю. Для них это будет первый совместный фильм. Спилберг также отметил, что сюжет рассказывает о людях, которые не готовы смириться с жизнью, не соответствующей их ожиданиям, хотя желаемое может оказаться им не по силам.