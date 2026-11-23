Стивен Спилберг готовит новый фильм — вестерн по роману Кевина Барри «Сердце зимой» («The Heart in Winter»). Главные роли исполнят Джесси Бакли, Киллиан Мерфи и Марк Райлэнс, а сценарий напишет Пол Томас Андерсон. Премьера картины запланирована на 2028 год, сообщил Deadline.
В центре сюжета — двое беглецов, чья любовь обречена на испытания. Они пытаются найти свое место на американском Западе. Действие истории разворачивается в конце XIX века. Спилберг рассказал, что давно хотел снять вестерн, а возможность поработать над проектом вместе с Андерсоном стала для него дополнительным стимулом.
Для Андерсона это будет первый фильм, сценарий к которому он написал, но не будет сам режиссировать. Ранее постановщик получил «Оскар» за адаптированный сценарий картины «Битва за битвой». По словам Спилберга, они с Андерсоном начали обсуждать совместную работу еще в январе, а затем вместе пересмотрели десятки классических вестернов на 35-миллиметровой пленке.
Режиссер назвал Бакли и Мерфи своими первыми кандидатами на главные роли. По его словам, именно эти актеры сразу пришли ему на ум, когда он прочитал историю. Для них это будет первый совместный фильм. Спилберг также отметил, что сюжет рассказывает о людях, которые не готовы смириться с жизнью, не соответствующей их ожиданиям, хотя желаемое может оказаться им не по силам.
Съемки планируют начать зимой 2027 года. Производством займется Universal Pictures, а фильм выйдет под брендом Focus Features. Спилберг и Андерсон также выступят продюсерами проекта.