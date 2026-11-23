Гипотеза Римана описывает закономерности в распределении простых чисел — тех, которые делятся только на единицу и самих себя. Их последовательность сложно предсказать, а доказательство гипотезы позволило бы существенно продвинуться в понимании свойств чисел. Математики пытались решить эту задачу более 160 лет. В последние годы ИИ уже помогал исследователям получать результаты в других сложных математических задачах, однако работа Алпеге может оказаться самой значительной из них.