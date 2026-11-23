Исследователь компании Anthropic Левент Алпеге заявил, что с помощью искусственного интеллекта смог доказать гипотезу Римана — одну из важнейших нерешенных задач математики, сообщило издание New Scientist.
Задача касается распределения простых чисел и остается предметом исследований с 1859 года. Если результат подтвердится, его могут признать одним из крупнейших достижений в истории математической науки.
Гипотеза Римана описывает закономерности в распределении простых чисел — тех, которые делятся только на единицу и самих себя. Их последовательность сложно предсказать, а доказательство гипотезы позволило бы существенно продвинуться в понимании свойств чисел. Математики пытались решить эту задачу более 160 лет. В последние годы ИИ уже помогал исследователям получать результаты в других сложных математических задачах, однако работа Алпеге может оказаться самой значительной из них.
Математики встретили новость с воодушевлением, но призвали не спешить с выводами. Исследователь Томас Блум из Манчестерского университета назвал возможное доказательство одним из величайших в истории математики. Райнер Дитманн из Лондонского университета Ройал-Холлоуэй сравнил его с поиском Святого Грааля. При этом оба подчеркнули: пока неизвестно, действительно ли ИИ удалось решить задачу.
Полная версия доказательства, по словам Алпеге, занимает более 250 тысяч страниц. Исследователь опубликовал не ее, а вариант, подготовленный для проверки с помощью Lean — специальной программы, которая позволяет формально подтверждать математические доказательства. Он состоит из 17 млн строк кода. Работа еще не прошла независимую проверку и не была опубликована в научном журнале.
Математик Майкл Левитин из Редингского университета отметил, что проверить такой объем материала будет непросто. Томас Блум также предупредил о необходимости исключить возможные ошибки в самой программе Lean. По его мнению, для уверенности в результате недостаточно автоматической проверки: специалистам предстоит разобраться в логике доказательства и оценить его целиком.
Скотт Ааронсон из Техасского университета в Остине добавил, что математики не будут считать задачу решенной, пока не смогут самостоятельно понять доказательство. На это может уйти много времени. По словам Криса Доу из Редингского университета, новая работа заставляет задуматься о будущем математики: если ИИ способен справляться с такими задачами, остается вопрос, какие из них ему еще по силам.
Не все исследователи воспринимают происходящее пессимистично. Алекс Бартел из Университета Глазго считает, что роль математиков по-прежнему важна: им предстоит осмысливать результаты, которые ИИ способен получать гораздо быстрее человека. При этом Райнер Дитманн опасается, что стремительное развитие технологий усилит тревогу в научном сообществе: многие задачи, на решение которых раньше могли уйти целые карьеры, теперь оказываются под силу алгоритмам.
Вскоре после заявления Алпеге президент Американского математического общества Рави Вакил сообщил еще об одной работе: математик Алессандро Мазулло представил доказательство обобщенной гипотезы Римана. Оно было подготовлено без использования ИИ и занимает 940 страниц. Эта работа также пока не прошла независимую проверку и не была подтверждена с помощью Lean.
Некоторые ученые сравнили потенциальное значение открытия с появлением принципиально новой формы разума. Алексей Скоробогатов из Имперского колледжа Лондона назвал произошедшее событием, сопоставимым по масштабу с созданием ядерной бомбы, и выразил надежду, что человечество сможет использовать возможности ИИ во благо.