В Москве с 1 по 7 декабря пройдет пятый открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». В его конкурсную программу войдут девять фильмов, рассказали организаторы «Афише Daily».



За награды кинофестиваля поборются комедия «Директор» якутского режиссера Николая Корякина о самовлюбленном руководителе клуба, посвященная теме потерь притча «За осенью рассвет» Татьяны Жуковой и дебют Егора Щиренко «Звукоизоляция» о девушке, которая обнаруживает, что история ее семьи связана с таинственными исчезновениями людей.



В конкурсе поучаствуют «Кто любит Панратова?» Александра Хатта о рабочем, получающем анонимные письма от загадочного незнакомца, новогодняя комедия «Ночной гость» Сергея Харченко и триллер «Побудь со мной» Ильи Аксенова о девушке, ставшей заложницей нового знакомого.



В программе будут также документально-игровая картина «Самая умная улица в мире» Ивана Вдовина об истории Академгородка, «Стихия» Маши Кошиной о девочке и дикой лошади, «Я сказал ей, что вижу монстров» Вячеслава Беломестных о подростках, обнаруживших загадочное существо.



«Все девять фильмов очень разные, и в этом нет случайности: нам хочется, чтобы каждый зритель мог найти в программе что-то близкое себе, но при этом открыть для себя и что-то совершенно неожиданное. Когда в одном конкурсе встречаются такие разные авторские взгляды и темы, это делает программу по-настоящему интересной», — отметил генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.



Откроет киносмотр документальная лента «Волчек» Ангелины Ашман, посвященная театральному режиссеру Галине Волчек. После показов фильмов-конкурсантов состоятся сессии Q& A, который проведет главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева.



Жюри фестиваля составят режиссеры Николай Ларионов, оператор Максим Шинкоренко, актер Дмитрий Чеботарев и актриса Ангелина Стречина. Кинематографист Евгений Григорьев выступит председателем жюри.



Гостей «Зимнего» ждут, помимо конкурсных лент, программы «Выбор программного директора», «Кино единой страны», «Зимний — детям», рестроспектива «Легенды московской авторской школы: к 90-летию драматурга Эдварда Радзинского».