В трейлере Тимберлейк заявляет, что не понимает, зачем режиссер снимает фильм о нем. «Люди все равно не поймут, кто я такой», — говорит музыкант.



Судя по ролику, картина коснется детства Джастина в лучах софитов, его стремительно развивавшейся карьеры, брака с актрисой Джессикой Бил и громких скандалов. Среди последних — вождение в нетрезвом виде и противоречивые отношения с Бритни Спирс.



В проекте принял участие сам Тимберлейк, Бил, коллеги и друзья Джастина. 11 декабря в сети появятся первые две части документалки. Когда выйдут оставшиеся две, пока не уточняется.