«Кино всегда остается зеркалом общества, но, когда это зеркало слишком близко, возникает ощущение, что фильм чересчур старается что-то сказать. Попытка сделать картину одновременно вневременной и абсолютно современной обречена. Конечно, я живу не в вакууме, но, если бы я снимал историческое кино только для публики той эпохи или фильм о викингах — исключительно для викингов, — это было бы странно. Когда мы воспроизводим не только материальный мир прошлого, но и его внутреннюю реальность, нам, возможно, легче понять, кто мы сегодня», — отметил Эггерс.



Режиссер готовится сейчас к релизу фильма «Оборотень» — еще одного фильма ужасов, в котором снялись Уиллем Дефо, Джек Моррис, Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 25 декабря.