Власти Дании запретят детям использовать мобильные телефоны в школах и учреждениях внешкольного образования с 2027 года. Об этом сообщило министерство образования страны.



Ученики не смогут пользоваться какими-либо гаджетами с доступом в интернет, в том числе в детских клубах и группах продленного дня. Запрет распространится не только на время уроков, но и на перемены.



«Дети должны иметь возможность ходить в школу, не отвлекаясь постоянно на социальные сети, интернет-магазины и игры», — заявил министр образования Дании Магнус Хеунике.



Исключение сделают только для детей с ограниченными возможностями и тех, у кого есть медицинские показания. Им разрешат использовать требуемые устройства без ограничений.