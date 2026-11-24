Сотрудники Nvidia встретили гендиректора компании Дженсена Хуанга аплодисментами, когда он вернулся в штаб-квартиру в Калифорнии, сообщило The New York Times.
В ответ руководитель поклонился коллегам, поблагодарил их за поддержку и извинился за допущенные ошибки. Он также пообещал «стать лучшим генеральным директором во второй раз».
«Я совершил несколько ужасных ошибок и собираюсь работать над тем, чтобы вернуться», — заявил Хуанг.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и генерального директора. Решение вступило в силу немедленно — ему предшествовали серия обсуждений и встречи с руководителем.
Возвращение Хуанга поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий главы Nvidia. По данным The New York Times, Хуанг лично обсуждал этот вопрос с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
При этом Nvidia продолжит расследование, начатое после сообщений о том, что Хуанг стал объектом деятельности иностранной разведки. Для этого ранее создали специальный комитет из независимых директоров. Хуанг поддерживает расследование и намерен сотрудничать с ним.
Компания также сформировала комитет по национальной безопасности и экспортному контролю. Он будет следить за соблюдением торгового законодательства и оценивать связанные с национальной безопасностью риски. Кроме того, Nvidia планирует назначить директора по соблюдению нормативных требований.
Скандал вокруг Хуанга разгорелся после сообщений о его связи с Элис Хуанг — бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Бизнесмен признался, что изменял жене. По данным The New York Times, эти отношения могли использоваться для обхода американских ограничений на поставки ИИ-чипов в Китай.
Позднее стало известно о предполагаемом романе Хуанга с Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения, которая находилась в его подчинении. 12 ноября Reuters сообщило о третьей предполагаемой любовнице бизнесмена — еще одной сотруднице компании.
12 ноября Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia. Его отставка вызвала недовольство сотрудников, инвесторов и представителей технологической индустрии. За возвращение предпринимателя выступили в том числе Илон Маск и президент США Дональд Трамп. 17 ноября Хуанг заявил о готовности вновь возглавить компанию, если совет директоров сочтет это решение отвечающим интересам Nvidia.