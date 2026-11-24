В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранных фильмов в российском прокате, сообщил ТАСС.
Документ предполагает, что кинотеатры должны будут выделять определенное время для показа отечественных картин. В отдельные периоды демонстрировать зарубежное кино будет запрещено. Изменения могут вступить в силу 1 марта 2027 года.
Согласно законопроекту, суммарная продолжительность таких периодов не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней в год. График квотирования планируют утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года с участием российских организаций кинематографии.
При этом договоры на показ иностранных фильмов, заключенные до введения ограничений, не будут действовать в периоды квотирования. Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Ранее Владимир Путин поручил Госдуме, правительству и Союзу кинематографистов подготовить законопроекты о поддержке отечественного кино и регулировании проката иностранных фильмов. О квотировании зарубежных картин как одном из возможных направлений работы говорил глава Союза кинематографистов Никита Михалков.