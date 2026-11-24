Снежный покров, который образуется в Москве и Подмосковье после снегопада 24–25 ноября, может сохраниться до конца месяца. Этому будет способствовать слабоморозная погода, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По словам синоптика, в конце ноября регион окажется под влиянием антициклона скандинавского происхождения. Циклонов в этот период не ожидается, поэтому температура останется ниже нуля, а снег не растает.
В четверг и последующие дни недели в Москве и области будет преимущественно облачно. Местами возможен небольшой снег.