Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что устойчивый снежный покров в столичном регионе сформируется 24–25 ноября. Между тем 20 ноября в Москве стал самым теплым днем для этой даты с начала XXI века: температура воздуха на Балчуге достигла +8,1 градуса.