По данным компании, за период с 19 по 22 ноября игроки провели в GTA 6 в общей сложности 683 млн часов. В среднем каждый пользователь посвятил игре 17,4 часа. Кроме того, проект установил рекорд по числу одновременных игроков на PlayStation, обойдя как многопользовательские, так и одиночные игры, включая бесплатные.