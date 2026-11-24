Grand Theft Auto 6 установила рекорд по числу игроков на старте среди всех игр в истории PlayStation. Об этом сообщила Sony Interactive Entertainment.
За первые дни после релиза в приключения Джейсона и Люсии в вымышленном штате Леонида погрузились более 39 млн пользователей PlayStation 5.
По данным компании, за период с 19 по 22 ноября игроки провели в GTA 6 в общей сложности 683 млн часов. В среднем каждый пользователь посвятил игре 17,4 часа. Кроме того, проект установил рекорд по числу одновременных игроков на PlayStation, обойдя как многопользовательские, так и одиночные игры, включая бесплатные.
Запуск GTA 6 также повлиял на продажи консолей: в один из дней после выхода игры Sony зафиксировала рекордное количество новых подключений PS5 за сутки — не считая периода новогодних праздников. На 70% новых консолей, подключенных после релиза, GTA 6 стала первой запущенной игрой.
В Sony поблагодарили игроков и разработчиков Rockstar Games за рекордный запуск. Компании также выпустили две лимитированные версии контроллера DualSense, навеянные Вайс-Сити, и провели праздничные мероприятия в Майами.