Литературный критик и главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин умер на 79-м году жизни. О его смерти сообщил писатель Денис Драгунский. До 79-летия Чупринина оставалось шесть дней. Причина смерти не уточняется.
Чупринин родился в Архангельской области. В 1971 году окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, после чего работал в районной газете «Свет Октября» и областном издании «Комсомолец». В 1976 году переехал в Москву и стал обозревателем «Литературной газеты».
В 1989 году Чупринин перешел в журнал «Знамя» на должность первого заместителя главного редактора, а в 1993-м возглавил издание. В том же году он получил степень доктора филологических наук, в 1999-м стал профессором. Чупринин также написал несколько книг по истории литературы.
За свою работу он был удостоен Ордена Почета, премии Союза писателей СССР и других наград.
Журнал «Знамя» выходит с 1931 года. В разные годы на его страницах публиковались произведения Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Ильи Эренбурга, Виктора Пелевина и Татьяны Толстой.