В 1989 году Чупринин перешел в журнал «Знамя» на должность первого заместителя главного редактора, а в 1993-м возглавил издание. В том же году он получил степень доктора филологических наук, в 1999-м стал профессором. Чупринин также написал несколько книг по истории литературы.