Треть россиян считают, что при приеме на работу личная совместимость с коллективом важна не меньше профессиональных качеств кандидата. Об этом «Афише Daily» рассказали исследователи медиахолдинга Rambler&Co.
В опросе приняли участие более 2000 интернет-пользователей, его проводили с 13 по 19 ноября 2026 года. Согласно результатам исследования, 33% респондентов поддерживают найм «по вайбу». Еще 24% считают такой подход допустимым, если за ним стоят конкретные различия в отношении к работе. При этом 26% уверены, что личная симпатия не должна влиять на решение работодателя. Еще 17% выбрали шуточный вариант: «лучше брать по гороскопу».
Чаще всего соискатели сталкиваются с отказом без объяснения причин — об этом сообщили 36% опрошенных. Аргументированный ответ с перечислением сильных и слабых сторон кандидата получали только 8%. Еще 9% отказали из-за недостаточного интереса к компании, а 5% — из-за несовпадения по ценностям. При этом 8% респондентов получили предложение о работе, потому что оказались с руководителем «на одной волне».
Отсутствие обратной связи после собеседования не для всех становится проблемой. 33% участников опроса заявили, что им достаточно самого факта отказа, а 27% считают главным, чтобы работодатель хотя бы прислал короткое сообщение. Конкретные причины, связанные с опытом и навыками, хотели бы узнать 25% опрошенных. Еще 15% предпочли бы честное объяснение, что они не понравились работодателю.
Большинство соискателей (56%) утверждают, что на собеседованиях стараются вести себя естественно. Еще 19% не приукрашивали себя, но готовы сделать это при необходимости. Те, кто пытался произвести определенное впечатление, чаще всего выбирали образ более общительного и энергичного человека (11%). Еще 7% преувеличивали интерес к компании, 4% демонстрировали готовность перерабатывать, а 3% соглашались с мнением собеседника, хотя на самом деле его не разделяли.
Среди необычных методов оценки кандидатов респонденты чаще всего упоминали психологические тесты (17%), тесты на IQ (11%) и провокационные вопросы или намеренную грубость со стороны интервьюера (11%). По 8% сталкивались с вопросами о знаке зодиака и нумерологии или с решениями работодателя, основанными на интуиции и «энергетике». Еще 7% рассказали, что их спрашивали о любимых фильмах, музыке и книгах.