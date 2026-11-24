В опросе приняли участие более 2000 интернет-пользователей, его проводили с 13 по 19 ноября 2026 года. Согласно результатам исследования, 33% респондентов поддерживают найм «по вайбу». Еще 24% считают такой подход допустимым, если за ним стоят конкретные различия в отношении к работе. При этом 26% уверены, что личная симпатия не должна влиять на решение работодателя. Еще 17% выбрали шуточный вариант: «лучше брать по гороскопу».