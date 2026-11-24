«Яндекс» до конца года выпустит новое носимое устройство с «Алисой AI» — «Яндекс Пин». Об этом пишет «Большой город».
Девайс можно будет использовать для расшифровки и саммаризации разговоров, ответов на вопросы и напоминаний о делах. Управлять им можно голосом и носить как кулон на шее или как значок на одежде. Стоимость — 19 990 рублей.
© Пресс-служба «Яндекса»
«Пин» оснащен тремя микрофонами, динамиком и нейропроцессором. В хранилище входит до 32 часов записи. Встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу до суток.
После покупки пользователям бесплатно будет доступно 10 часов записи в месяц. По подписке можно получить больше часов. Базовая включает 50 часов в месяц и будет стоить 690 рублей, безлимитная — 1 190 рублей.