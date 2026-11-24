«Яндекс» до конца года выпустит новое носимое устройство с «Алисой AI» — «Яндекс Пин». Об этом пишет «Большой город».



Девайс можно будет использовать для расшифровки и саммаризации разговоров, ответов на вопросы и напоминаний о делах. Управлять им можно голосом и носить как кулон на шее или как значок на одежде. Стоимость — 19 990 рублей.