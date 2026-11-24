«Работа с голосом стала для меня отдельным и очень интересным опытом. Мне нужно было не просто найти собственную манеру исполнения, а почувствовать чужой речитатив, его ритм и подачу. Раньше я с такой задачей не сталкивался. Что касается самой истории, думаю, зрителя, который хорошо ее знает, скорее тронет возможность увидеть ее с новой стороны. Конечно, в фильме есть художественный вымысел, но мы старались сохранить достоверность и относились к материалу с большим уважением», — поделился Слава Копейкин.