Кинокомпании «Темп» и «Берг Саунд» представили новый трейлер фильма про рэпера Басту (Василия Вакуленко). Премьера состоится 24 декабря.
Молодого Басту в картине сыграл Слава Копейкин. Режиссером ленты выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ»).
Картина расскажет о юности и начале карьеры музыканта. Сам Баста тоже снялся в фильме. Съемки ленты проходили в Ростове-на-Дону.
Роль возлюбленной Басты исполнила актриса Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»), отца Басты — Александр Яценко, а одного из первых продюсеров музыканта — Антон Васильев. Образ Богдана Титомира на экране воплотил Даниил Воробьев. В фильме также задействованы актеры Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной Доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний богатырь. Наследие»), Василий Неверов и другие.
«Работа с голосом стала для меня отдельным и очень интересным опытом. Мне нужно было не просто найти собственную манеру исполнения, а почувствовать чужой речитатив, его ритм и подачу. Раньше я с такой задачей не сталкивался. Что касается самой истории, думаю, зрителя, который хорошо ее знает, скорее тронет возможность увидеть ее с новой стороны. Конечно, в фильме есть художественный вымысел, но мы старались сохранить достоверность и относились к материалу с большим уважением», — поделился Слава Копейкин.
Василий Вакуленко родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Свой путь на большой сцене он начал в конце 1990-х в составе группы «Каста» (тогда он выступал под именем Баста Хрю), а позже занялся сольной карьерой и переехал в Москву. Он выступает под основным лирическим псевдонимом Баста, записывает хулиганский рэп как Ноггано, мрачный кибер-трэп как N1NT3ND0 и клубную электронику в проекте Gorilla Zippo.