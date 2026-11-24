По мнению участников дискуссии, современное пространство перестает быть только функциональной средой и становится способом передачи культурных смыслов. Архитектура и дизайн влияют на повседневную жизнь, формируют сценарии общения и взаимодействия людей, а также определяют, как мы чувствуем себя дома, на работе и в общественных местах.