22 ноября в Москве в рамках Ярмарки современного искусства |catalog| состоялась дискуссия «Афиши Daily» и Высшей школы экономики о будущем современных пространств. Участники обсудили, как на архитектуру и дизайн влияют культура, технологии и новые общественные запросы.
Модератором встречи выступил главный редактор и редакционный директор «Афиши Daily» Трифон Бебутов, спикером — директор Галереи Школы дизайна НИУ ВШЭ Лиза Савина. Разговор был посвящен тому, как меняется представление о пространстве под влиянием креативных индустрий, образования, медиа и цифровых технологий.
По мнению участников дискуссии, современное пространство перестает быть только функциональной средой и становится способом передачи культурных смыслов. Архитектура и дизайн влияют на повседневную жизнь, формируют сценарии общения и взаимодействия людей, а также определяют, как мы чувствуем себя дома, на работе и в общественных местах.
Трифон Бебутов отметил, что вместе с ростом качества жизни увеличился и интерес к культурным проектам. Чтобы привлечь широкую аудиторию, сегодня недостаточно просто показать произведение искусства — важно создать комфортную среду вокруг него. Например, галереи все чаще дополняют не только кофейнями, но и лекционными площадками и собственными медиа. Через знакомые форматы посетители постепенно знакомятся с более сложными культурными темами.