6 декабря благотворительный фонд «Антон тут рядом» проведет гаражную распродажу в центре «Антон тут рядом». Она пройдет на третьем этаже дома №104 на Невском проспекте. В поддержку программ помощи детям и взрослым с аутизмом свои вещи передали больше 35 брендов и винтажных магазинов, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе фонда.