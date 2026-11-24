6 декабря благотворительный фонд «Антон тут рядом» проведет гаражную распродажу в центре «Антон тут рядом». Она пройдет на третьем этаже дома №104 на Невском проспекте. В поддержку программ помощи детям и взрослым с аутизмом свои вещи передали больше 35 брендов и винтажных магазинов, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе фонда.
В честь для рождения фонда в трех помещениях центра «Антон тут рядом» разместятся одежда, аксессуары, книги и архивная продукция инклюзивных мастерских. Свои вещи на маркете представят: Bilingua Ladies, Arny Praht, Masters Bookstore, Partisan Press, Glassnost’, «Самосвет», Shu, Sintezia, Hollyshop, «Чао!», «Ола», Human Being, Recycle Object, Kora, Alvaar, «Сосед bags», Rowrug, «Подписные издания», «Меч», фотоателье автопортрета UU, магазин подарков и сувениров «Любовь есть любовь», секонд-хенды «Винтаж 527», «Круговорот», R3, «Без бирок винтаж» и другие. Специальную подборку для распродажи собрали друзья фонда: Антоха MC, «Тима ищет свет», Илья Куруч, Ирина Старшенбаум, Ирина Горбачева, Елка и Елизавета Боярская.
В программе — диджей-сеты, кафе в кулинарной мастерской и экскурсии по центру «Антон тут рядом». Распродажа будет проходить с 12.00 до 21.00. Все собранные средства пойдут на работу фонда — программы помощи взрослым и детям с аутизмом.