В рейтинге самых популярных рэп-треков первое место досталось композиции «Династия» Villian и Madk1d. На второй строчке оказалась совместная работа Toxi$ и Доры «Знак», на третьей — «Кис ю» Nextime и Даника. В пятерку также вошли «I Got Love» в исполнении Miyagi, Эндшпиля и Рема Дигги, а также «Была, не была» Jakone и Kiliana.