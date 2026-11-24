«Кион Музыка» составила рейтинг самых прослушиваемых российских рэп-исполнителей. Первые три места заняли Баста, Miyagi и Guf. В десятку также вошли Stafford63, Gut1k, «Каспийский груз», Kai Angel, Icegergert, Jah Khalib и Matrang. Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба сервиса.
Среди артистов с наиболее быстрорастущим числом прослушиваний лидирует Madk1d. Следом расположились Villian и Урал Гайсин. Четвертое и пятое места заняли Kai Angel и Nextime.
В рейтинге самых популярных рэп-треков первое место досталось композиции «Династия» Villian и Madk1d. На второй строчке оказалась совместная работа Toxi$ и Доры «Знак», на третьей — «Кис ю» Nextime и Даника. В пятерку также вошли «I Got Love» в исполнении Miyagi, Эндшпиля и Рема Дигги, а также «Была, не была» Jakone и Kiliana.
Для составления рейтингов сервис сравнил количество прослушиваний за период с 1 октября по 19 ноября 2026 года с показателями с 12 августа по 30 сентября.