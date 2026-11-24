Госдума приняла закон, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 года на уровне 28 935 рублей в месяц, сообщает РБК.



Это на 6,8% больше, чем в текущем году (27 093 рублей).



При этом на 2027–2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.



Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, утверждается в заключении комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.