Тем не менее 36% мужчин считают, что говорить о своих переживаниях — это нормально, но только с самыми близкими, а еще 24% уверены, что держать все в себе — только хуже. При этом 38% мужчин считают, что им важно, чтобы кто-то в этот момент был рядом.