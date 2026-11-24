В первые дни после расставания 41% мужчин делали вид, что все в порядке, а 18% плакали, хотя давно этого не делали. Об этом говорят результаты исследования сервиса онлайн-знакомств «Мамба», которые есть у «Афиши Daily».
76% опрошенных мужчин признались, что хотя бы раз тяжело переживали расставание. Для 40% особенно болезненным оказался один разрыв, а 36% проходили через такое несколько раз. Еще 9% сказали, что переживали, но довольно быстро пришли в себя.
В первые дни каждый пятый с головой ушел в работу и засиживался на ней допоздна (21%), а 16% начали ходить в зал или бегать по утрам. 17% удаляли переписку и общие снимки, а 15%, наоборот, перечитывали сообщения и пересматривали фото.
Мужчины рассказали, что чаще всего о расставании первым узнавал лучший друг, с которым они знакомы много лет (33%). Еще 19% рассказали маме, когда она сразу заметила, что что-то не так. У 4% первый разговор о разрыве состоялся на приеме у психолога, а 3% написали чат-боту, когда не спалось. Отцу первому рассказали лишь 1,4% мужчин.
Каждый четвертый при этом решил справляться сам и никому о расставании не сообщил (27%). Поделиться переживаниями мужчинам чаще всего мешало нежелание нагружать других своими проблемами (31%), а 22% не хотели выглядеть слабыми даже перед близкими. 10% признались, что раньше обо всем рассказывали партнерше, а после разрыва почувствовали, что поговорить больше не с кем.
Тем не менее 36% мужчин считают, что говорить о своих переживаниях — это нормально, но только с самыми близкими, а еще 24% уверены, что держать все в себе — только хуже. При этом 38% мужчин считают, что им важно, чтобы кто-то в этот момент был рядом.
Из конкретных фраз чаще всего выбирали «Все, что ни делается, к лучшему» (32%) и «Пойдем куда-нибудь, развеешься» (16%). По 11% набрали «Звони в любое время, даже ночью» и «Ты справишься, я в тебя верю», а «Это нормально, что тебе сейчас плохо», «Давай я приеду» и «Можешь ничего не рассказывать, я просто рядом» — примерно по 10%.
25% мужчин понадобилось больше года, чтобы прийти в себя после расставания. В течение трех месяцев стало легче 29%, в том числе 8% — уже в первый месяц. Еще 16% понадобилось от четырех месяцев до полугода, а 20% говорят, что до сих пор приходят в себя.
Чаще всего мужчины говорили, что им помогло время (38%). Почти треть назвала новые знакомства и первые свидания (32%), спорт и работу отметили по 18%, а долгие разговоры с другом или кем-то из семьи — 14%. Поездку или переезд назвали 10%, столько же — хобби, до которого раньше не доходили руки.
Половина тех, кто уже пришел в себя, поняла это, когда снова захотела пойти на свидание. У 23% из них вернулись нормальный сон и аппетит, 21% перестал заходить на страницу бывшей партнерши, а 15% заметили, что больше не спорят с ней мысленно по вечерам.
В первый месяц после разрыва к знакомствам вернулись 26% мужчин. В том числе 12% сделали это уже через неделю, чтобы переключиться. Еще 27% начали знакомиться через один-три месяца.