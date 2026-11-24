Apple TV продлил комедийный сериал «Тед Лассо» на пятый сезон. К главной роли вернется Джейсон Судейкис, который также выступит исполнительным продюсером проекта. Об этом сообщила Variety.
Решение о продолжении сериала приняли после успеха четвертого сезона, премьера которого состоялась в августе 2026 года. По данным Nielsen, за первые два дня эпизод смотрели 296,6 млн минут — это лучший старт в истории Apple TV. Для продления шоу платформе оставалось договориться с Судейкисом и Warner Bros. Television.
После завершения первоначальной истории в третьем сезоне сериал вернулся с новым сюжетом. Тед снова приехал в Ричмонд, чтобы тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. К своим ролям также вернулись Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстайн, Брендан Хант и Джереми Свифт.
Финал четвертого сезона оставил несколько сюжетных линий для продолжения. Тед уступил должность главного тренера женской команды Элис Чилтон, а сам стал помощником тренера Бирда. Рой Кент получил предложение возглавить «Челси» и согласился, а Ребекка предложила своему возлюбленному Маттейсу пожениться.
Ранее Судейкис говорил в подкасте «Talk Easy with Sam Fragoso», что хотел бы продолжить историю «Теда Лассо» еще на два сезона — пятый и шестой. Первые два сезона сериала получили премию «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал».