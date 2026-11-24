Решение о продолжении сериала приняли после успеха четвертого сезона, премьера которого состоялась в августе 2026 года. По данным Nielsen, за первые два дня эпизод смотрели 296,6 млн минут — это лучший старт в истории Apple TV. Для продления шоу платформе оставалось договориться с Судейкисом и Warner Bros. Television.