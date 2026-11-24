Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения метастатического рака молочной железы. Он получил название «Пиролеста» (международное непатентованное наименование — «пиротиниб»), сообщили РИА «Новости» в пресс-службе фармкомпании «Петровакс Фарм».
Там отметили, что препарат будет применяться для лечения HER2-положительного метастатического рака молочной железы (мРМЖ). «Новая терапевтическая опция расширяет возможности эффективного контроля над этой агрессивной формой заболевания», — добавили в компании.
Препарат выводят на российский рынок при при сотрудничестве с Китаем. Поэтапный запуск производства лекарства в стране намечен уже на 2027 год.
Заведующий отделением комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. Герцена Сергей Прокопенко рассказывал, что в 2025 году на рак молочной железы (РМЖ) пришлась пятая часть (19%) всех случаев злокачественных новообразований у россиян. Этот диагноз поставили 86 705 пациентам.
Онколог-маммолог Сергей Малыгин отметил, что общая заболеваемость РМЖ в стране и мире стабильно растет. Временное снижение показателя фиксировалось лишь в 2019–2021 годах и было связано с пандемией коронавирусной инфекции. Главными факторами риска развития рака груди Сергей Малыгин назвал генетические мутации, случаи болезни у близких родственников, а также отказ от рождения детей.