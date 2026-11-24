Sony Pictures Classics представила новый трейлер драмы оскароносного режиссера Флориана Зеллера «Бункер». Фильм с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус выйдет в российский прокат 14 января 2027 года, его выпустит компания «Экспонента».
В центре сюжета — архитектор Мигель, которому предлагают построить роскошный бункер для миллиардера. Проект оказывается амбициозным, и герой уходит в него с головой. Но его жена София против такого проекта: ей кажется неэтичным строить закрытый ковчег для избранных, рассчитанный на 30 человек и год автономной жизни.
Отношения пары, которые длятся уже семнадцать лет, оказываются в кризисе, а сами супруги все глубже погружаются в мир невероятного богатства, паранойи и страха. Ситуация становится еще тревожнее, когда сосед проделывает дыру в своем гараже, чтобы наблюдать за частной жизнью Мигеля и Софии.
Роль зловещего соседа исполнил Стивен Грэм, известный ролями в «Переходном возрасте», «Острых козырьках», «Большом куше» и «Это Англия». В каст также вошли Пол Дано («Нефть») и Патрик Шварценеггер («Белый лотос»). Бардем и Крус, которые играют главных героев, женаты уже шестнадцать лет.
Для «Бункера» Зеллер отложил работу над своей «святой трилогией», начавшейся с «Отца» и продолжившейся «Сыном». Первая картина получила два «Оскара» — за лучший адаптированный сценарий и мужскую роль, которую исполнил Энтони Хопкинс. Премьера «Бункера» состоялась во время основного конкурса Венецианского кинофестиваля.