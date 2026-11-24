В центре сюжета — архитектор Мигель, которому предлагают построить роскошный бункер для миллиардера. Проект оказывается амбициозным, и герой уходит в него с головой. Но его жена София против такого проекта: ей кажется неэтичным строить закрытый ковчег для избранных, рассчитанный на 30 человек и год автономной жизни.