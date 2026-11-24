Компания Lionsgate приобрела права на комедийную драму о взаимоотношениях «Расскажи мне все». Главную роль в ней сыграет Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого», «Материалистка»), пишет Deadline.
По сюжету семейный терапевт обращается к адвокату по разводам (Джонсон), которая давно не верит в любовь. После встречи женщинам приходится пересмотреть свои взгляды на жизнь. Сценарий к картине написала Гэлин Голд («Чад Пауэрс»).
В октябре вышел фильм с Дакотой Джонсон «Тайный дневник Верити», основанный на одноименном романе Колин Гувер. По сюжету писательницу Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон) нанимает Джереми Кроуфорд (Джош Хартнетт), чтобы она завершила успешную серию книг его жены Верити (Энн Хэтэуэй). В процессе работы Лоуэн находит рукопись, которая ставит под сомнение психическое здоровье Верити и ее возможную связь с опубликованными романами.