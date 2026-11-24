В октябре вышел фильм с Дакотой Джонсон «Тайный дневник Верити», основанный на одноименном романе Колин Гувер. По сюжету писательницу Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон) нанимает Джереми Кроуфорд (Джош Хартнетт), чтобы она завершила успешную серию книг его жены Верити (Энн Хэтэуэй). В процессе работы Лоуэн находит рукопись, которая ставит под сомнение психическое здоровье Верити и ее возможную связь с опубликованными романами.

